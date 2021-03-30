دياب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان دياب إصابته وزوجته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية الفحوصات التي قاما بها.

دياب كشف عن الإصابة عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب:"الحمد لله رب العالمين أنا وزوجتي إيجابى كورونا، الحمد لله الشافي".

ويشارك دياب في بطولة مسلسل "نسل الأغراب", مع الفنانان أحمد السقا، وأمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويعد دياب ثاني أبطال العمل الذين أصيبوا بفيروس كورونا، إذ سبق وأعلن أمير كرارة إصابته في ديسمبر الماضي، قبل خضوعه للعزل والعلاج وتعافيه.

وشارك دياب مؤخرا في بطولة مسرحية"اللوكاندة", مع الفنان أشرف عبد الباقي، ونجوم مسرح مصر، ومنهم حمدي الميرغني، وويزو، وإبرام سمير.