عرض " للإيجار" و"الصندوق الأسود" ضمن فعاليات اليوم في "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، فعاليات دورته العاشرة، اليوم الثلاثاء، ويبدأ البرنامج في العاشرة صباحا بلقاء "أفريكسم بانك" وبمشاركة الفنانة سلوى محمد علي والمخرجة عزة الحسيني والفنان مايكل باريش وحضور الفنان محمود حميدة والفنان كونلي افولايان.

وضمن ندوات التوقيع يتم في الثانية عشرة ظهرا حفل توقيع كتاب "سينما التحريك في افريقيا" من تأليف محمد غزالة، ويتعرض فيه إلى تتبع تاريخ وواقع فن أفلام التحريك على ايادي الفنانين الافارقة وغيرهم ممن مارسوا هذا الفن في القارة السمراء.

أما في الثانية بعد الظهر فيقام حفل توقيع الكتاب التذكاري للمهرجان "10 سنوات من الخيال" للكاتب سعد القرش، في نسختيه العربية والانجليزية، يدير الندوة الناقد السينما رامي عبد الرازق بحضور الفنان محمود حميدة وأماني الطويل، يوثق الكتاب لتاريخ مهرجان الاقصر للسينما الافريقية خلال الدورات التسع السابقة.

وعلى مستوى عروض الافلام يبدأ برنامج العروض في الثانية عشرة ظهرا في مسابقة التسجيلي الطويل بفيلمين "فاريرا – 77m" بقاعة النيل، وفي مسابقة الدياسبورا يعرض فيلم "وداعا ايها الحب" بقاعة رمسيس، وفي الرابعة مساء يعرض فيلم "انجولا - 102 m" ضمن مسابقة الروائي الطويل، وفيلم "ميكا" من المغرب.

مسابقة الافلام القصيرة في السادسة مساء عرض خمسة افلام "اثار الاقدام، إخراج عمران حامديلاي – إلى اللقاء، إخراج انطوني نتي – الارض المتكسرة، سليمان جريم– انت، اخراج اليزابيث ليمو – سنوات الاوهام"، يلي ذلك "السينما السودانية ضيف الشرف" بقاعة رمسيس "ايقاعات الانتونوف، وفي البانوراما المصرية يعرض فيلم الصندوق الاسود، اخراج محمود كامل.

في الثامنة مساء يعرض في قاعة النيل فيلم "للايجار" المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل، وفي قاعة رمسيس يعرض فيلم "روجر ميلا الاسطورة" من الكاميرون.