"زوجته الثانية فنانة".. 15 اعتراف لهشام إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل الفنان هشام إسماعيل، اليوم الثلاثاء 30 مارس، بعيد ميلاده الـ 44، إذ أنه من مواليد 1977، وهو خريج كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، وقدم خلال مشواره مع الفن العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

بداية دخوله الفن كان على خشبة المسرح مع المؤلف والمخرج الكبير لينين الرملي، وبعدها قدم عدة أعمال ست كوم منها "تامر وشوقية"و"جراج" و"من غير مقص"، والتحق بعدها بورشة مركز الإبداع الفني تحت رئاسة المخرج (خالد جلال) وقدمت دفعته عرضاً بعنوان (قهوة سادة) عام 2008 وحقق نجاحاً هائلا جعله مطلوبًا للسينما والتليفزيون .

نرصد لكم 15 اعتراف للفنان هشام إسماعيل عن زيجاته وأبنائه ببرنامج "كلام ستات" وذلك في التقرير التالي:

- الفنانة شيماء عبد القادر هي زوجتي الثانية.

- الزواج الأول لي كان عُمري وقتها 24 عامًا وأنجبت ابني "يوسف".

- قعدت 5 سنين بعد الانفصال عن زوجتي الأولى في عُزلة وحالة من الاكتئاب وفكرة رفض الزواج مرة أخرى.

- زواجي الثاني جاء بعد مرور 10 سنوات عن انفصالي من زوجتي الأولى.

- زوجتي شيماء، كانت معي في مركز الإبداع، وكنا كيميا واحدة.

- أنا وشيماء دفعة واحدة بمركز الإبداع، وكان معانا في الدفعة (محمد ثروت ومحمد فراج ومحمد سلام ومحمد فهيم).

- لما شُفت شيماء، قولت إنها بنت ناس ومتربية كويس وأهلها ربوها كويس من كلامها وأخلاقها.

- زوجتي فنانة محترمة، وفاهمة قيمة الفن.

- سافرنا كتير أنا وشيماء مع بعض لتقديم عدة أعمال فنية، وكانت بتراقبني وبراقبها طوال الوقت.

- أدركت بعد زيجتي الأولى، أن الزوجين يجب أن يكونا أصدقاء وفاهمين بعضهما، وبدأت (شيماء) تتقبل شخصيتي بعصبيتها وغلاستها، وهي ست جميلة.

- لديا بنت من زوجتي شيماء، وهي شبهي كوميديانة.

- أحلى حاجة زوجتي بتعملها في المطبخ هي "المكرونة البشميل".

- أنا زملكاوي, وشخص صريح مع نفسي.

- "يوسف" ابني مش حابب التمثيل وبيتكسف جدًا.

- كنت بحلم بالتمثيل وأنا بشتغل في البنك.

جدير بالذكر أن الفنان هشام إسماعيل، قدم عام 2009 قدم عدة أفلام سينمائية، من أشهرها: (طير أنت) والذي حقق له شهرة واسعة، لتتوالى أعماله السينمائية بعد ذلك، مثل: (عسل أسود) 2010، (سيما على بابا) 2011، (الأنسة مامي) 2012، (كلبي دليلي) 2013، كما شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية، مثل: (مجنون ليلى) 2009، (كابتن عفت) 2010، (قصة حب) 2010، (الزوجة الثانية) 2013، (بنت اسمها ذات) 2013، بجانب مشاركته في مسلسل (الكبير أوي) بأجزاءه الأربعة في أعوام 2010، 2011، 2013، 2014.