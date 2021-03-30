"ربنا يجعلها شفيعة ليكي".. أمينة تُعزي جومانا مراد في وفاة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أمينة، على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها "ديانا".

وكتبت أمينة، عبر حسابها على إنستجرام : "البقاء لله..ديانا ربيع ابنة الفنانة جومانا مراد فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون..ربنا يجعلها شفيعة ليكي ولأبوها يا رب يا جومانا، والله يصبر قلوبكم يا رب".

وكانت الفنانة جومانا مراد، قد أعلنت منذ قليل، عن وفاة ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله على كل حال .. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا (ديانا ربيع بسيسو)، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي .. فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا.. لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

جدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد "من بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.