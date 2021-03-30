محمد السبع.. ابنته فنانة شهيرة ومسلسل "أبناء ولكن" أشهر أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في ٢٩ مارس ولد الفنان الكبير محمد السبع، والذي يعتبر صاحب بصمة مميزة في أعماله

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن محمد السبع:

- ولد في 29 مارس عام 1923.

- هو أحد خريجي أول دفعة من معهد التمثيل عام 1947.

- وُلد السبع في إحدى قرى مركز الدقهلية، وكان والده عمدتها.

- رغم أن أشقاءه حصلوا على تعليم عالٍ، أحدهم وكيل نيابة، وآخر درس الهندسة في إيطاليا وفرنسا، فإنه درس في مدرسة الصنايع بالدقهلية.

- كان السبع واحدا بين 2250 شخصا تقدموا للانضمام للمعهد، بعد جملتين فقط قاله له زكي طليمات: "روح روح"، فعاد لمنزله وهو يشعر أن الأمر قد انتهى.

- بعد شهر، فوجئ "السبع" باتصال من المعهد لحضور التصفية الثانية، هذه المرة كان العدد حوالي 300 فقط، وأمام لجنة تضم طليمات ونجيب الريحاني وحلمي رفلة وجورج أبيص وغيرهم.

- انضم للفرقة المسرحية "المسرح القومي حاليا"، ليستقيل من وظيفته، ويبدأ رحلته الحقيقة في عالم الفن منذ أواخر الأربعينيات وحتى 2007.

- أنجب الفنان محمد السبع 4 فتيات وولد وحيد، بينهم الفنانة صفاء السبع، التي اشتهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتوقفت عن العمل في عام 1997.

- قدم السبع على مدار تاريخه أكثر من 150 عملا بينها "أيام السادات، لدواعي أمنية، الباشا، المواطن مصري، القضاء في الإسلام، زمن حاتم زهران، أريد حلا، حبيب الروح، وسمارة"، بالإضافة إلى عشرات المسرحيات.

- أشهر أعماله التلفزيونية مسلسل "أبناء ولكن"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في ذاك الوقت.

- ورحل السبع في 6 أبريل عام 2007 بسبب مرض السرطان، وكان آخر أعماله المسلسل السوداني أمير الشرق عثمان.