شكرا لقرائتكم خبر عن "ديفيليه 19" أحدث عروض الرقص الحديث على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث أحدث عروضها الفنية بعنوان "ديفيليه 19" تصميم واخراج مديرها الفنى وليد عونى وذلك على مدار ثلاثة أيام متصلة في الثامنة مساء أيام الخميس، الجمعة، السبت 1 ، 2 ، 3 أبريل علي مسرح الجمهورية.













يقول وليد عونى أن العرض يتناول تأثير فيروس كورونا المستجد على البشرية من منظور مختلف حيث يسعى لنشر الطاقة الايجابية من خلال لوحات فنية مشرقة تتجمل بالألوان والزهور المبهجة والتى تعبر عن أحلام الانسانية فى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أن غيرت الجائحة نمطها، ويؤكد أن الازمة صنعت تقارب فكري رغم التباعد الاجتماعي المفروض، موضحا أن رقم 19 الذى ارتبط باسم الوباء سيبقى راسخا في الوجدان لتتناقله الأجيال التالية .

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تعد الأولي من نوعها في الوطن العربي حيث تأسست عام ١٩٩٣ وحققت الكثير من النجاحات و قامت بالمشاركة في العديد من المهرجانات العالمية بمختلف البلدان منها الصين ،كوريا، أمريكا والدول الأوروبية كما حصلت علي أفضل استعراض فى المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015 وحازت على تقدير كبير من النقاد والإعلاميين الى جانب الاعجاب الجماهيري .