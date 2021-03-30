فن ومشاهير

عمر السعيد يكشف عن شخصيته في مسلسل "قصر النيل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان عمر السعيد عن شخصيته في مسلسل "قصر النيل"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

ونشر "السعيد" بوستر المسلسل، الذي تصدره، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "منير سيف الدين، مسلسل قصر النيل على أم بي سي مصر ومنصة شاهد".

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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