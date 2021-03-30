صورة| هنا شيحة تكشف عن شخصيتها بفيلم "النهاردة يوم جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا شيحة، عن شخصيتها بفيلمها السينمائي الجديد "النهاردة يوم جديد" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هنا، صورة لشخصيتها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سميحة..قريبًا.. فيلم (النهاردة يوم جديد)".

الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة .

فيلم"النهاردة يوم جديد" يشارك في بطولته رانيا يوسف، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وانتصار، وفراس السعيد، باسم سمرة ومحمود الليثي، وسيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.