شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فرح أحياه عبد الحليم حافظ بعد خناقة انتهت فى قسم الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبد الحليم حافظ وعادل إمام جمعتهما علاقة صداقة قوية، وكشف الزعيم عادل إمام في لقاء نادر على التلفزيون المصري، عن صداقته مع عبد الحليم حافظ، وقال عادل إمام: إنه كان يحب أغنية فوق الشوك، وكان يحب يغنيها بينه وبين نفسه.

عبد الحليم حافظ وأغانيه ارتبط بها الزعيم عادل إمام وقال أنه كان له محبوبة في منطقة الحلمية وكان يسير في الشارع وهو يغني أغنية عبد الحليم حافظ "فوق الشوك" بينه وبين نفسه وينظر إلي شباك حبيبته، وفي مرة من المرات وجدها تقف في شباكها فشاور له واستجابت هي وشاورت له أيضا إلا أنه أنشغل في ذلك الأمر وسقط في بلاعة بالشارع، وهو موقف كان كلما حكاه للعندليب عبد الحليم حافظ كان يضحك كثيرا.

عبد الحليم حافظ و الزعيم عادل إمام أن كانا يخرجا معا كثيرا وفي مرة من المرات، قام العندليب عبد الحليم حافظ بزيارة للزعيم عادل إمام في منزله، وحسب تصريحات الزعيم للتلفزيون المصري، لم يكن الزعيم يعلم أن العندليب سيزوره، حيث كان يستعد للذهاب إلي حفل زفاف صديقه وجيه علي، ووقتها طلب من العندليب عبد الحليم حافظ أن يرافقه إلي حفل الزفاف وتكون مفاجأة جيدة لصديقه وجيه باعتبار أن عبد الحليم حافظ أكبر نجم في مصر.

عبد الحليم حافظ والزعيم عادل إمام ذهبا إلي شقة صديقة العريس حيث حفل الزفاف وعندنا قام بدق الجرس خرجت له العروسة، وعندما سألها عادل إمام أين العريس قالت له إن العريس دخل في شجار مع والدها ووالدتها وذهبوا جميعا إلي قسم الشرطة، وقام العندليب والزعيم بانتظار عودة العريس من القسم وقاما عبد الحليم حافظ بإحياء حفل الزفاف والغناء للعروسين فقط، حيث لم يعود أي من المعازيم للفرج مرة أخري بعد ذهابهم إلي قسم الشرطة وقت الشجار.