شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يغيب للعام الثانى عن تقديم برامج المقالب للتركيز فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب النجم هانى رمزى للعام الثاني على التوالي عن تقديم برامج المقالب بعد نجاحه فى عدد كبير منها، وقرر التركيز في الأعمال الفنية التي ينوى تقديمها خلال الفترة المقبة، حيث قدم مؤخرا عدد من البرامج منها هانى في الألغام وهانى هز الجبل، وهاني في الأدغال، وهبوط اضطراري .

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك في إطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى فى ندوة ”الخليج 365” مؤخرا أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".

وكرمت مؤخرا مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وتسلم درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى رمزى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.