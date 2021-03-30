محمد الفلاح - أحمد السقا يكشف سر الأسنان الفضية في نسل الأغراب

الثلاثاء 30 مارس 2021

كشف الفنان المصري أحمد السقا سبب استعانته بأسنان فضيّة في شخصية "عساف الغريب" بمسلسل "نسل الأغراب".



وأعرب السقا عن سعادته بردود فعل الجمهور حول الإعلان التشويقي للمسلسل المقرر عرضه على قناة ON المصرية في شهر رمضان.

وقال السقا إن استعانته بأسنان فضية كان واحداً من 10 اختيارات طرحها المخرج محمد سامي عليه.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الاختيارات هو الظهور بشكل مختلف عن أدواره الصعيدية التي قدّمها سابقاً، لافتاً إلى أنَّ الأدوار الصعيدية هي أصعب الأدوار التي يقدّمها خلال مشواره الفني، بحسب موقع "اليوم السابع".

ويشارك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد وليال عبد الخالق.