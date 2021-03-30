شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد دياب يعلن إصابته وزوجته هاجر الإبيارى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد دياب "دياب العو"، عن إصابته وزوجته هاجر الإبيارى، بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين.. أنا وزوجتى إيجابى كورونا.. الحمد لله الشافى".





من ناحية أخرى، يتعاون المطرب دياب مع أكرم عادل فى أغنية جديدة للعرض فى شهر رمضان المقبل من ألحانه وتوزيعه، وهى من كلمات محمد البوغة، وقال موزع الأغنية أكرم عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365": إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز مثل دياب، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع عند طرحها.

وفى سياق آخر، يشارك دياب فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة كل من: أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة وليال عبد الخالق، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

كما طرح دياب، مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات.