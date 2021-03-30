شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الجزء الجديد من جيمس بوند No Time to Die في السعودية بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة للجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند No Time to Die، طرح الفيلم في دور العرض السعودية في 8 أكتوبر المقبل، وتظهر أحدث أفلام جيمس بوند عودة دانيال كريج في الدور الأيقوني لجيمس بوند المعروف أيضا باسم 007 ، مع رامي مالك باعتباره الشرير الموجود بالعمل.

يشارك أيضا في فيلم "No Time to Die" إلى جانب دانيال كريسج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.