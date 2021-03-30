شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود فى صورة مع والده الراحل: وحشنى الكلام معاك قوى يا ضهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، عن صورة فى طفولته مع والده الفنان الراحل عبد الله محمود، معربا عن اشتياقه له والحديث معه، ونشر ابن الفنان الراحل، الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "بحب بصتك ليا.. ووحشنى الكلام معاك قوى يا ضهرى".



أحمد عبد الله محمود مع والده الفنان الراحل

من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل "النمر" فى لقائه فى برنامج "its show time" المذاع على قناة Cbc، شخصية النمر هى الحدوتة اللى بيدور عنه القصة كلها، ولكن الدراما متنفعش تبقى على شخص واحد وكل شخصية لها دور عشان خاطر القصة تبقى كاملة.





وأضاف أحمد عبد الله محمود: "أنا بعمل شخصية اسمها "عامر العقاد"، وهو شخص يطلقون عليه اسم الحكمدار، وده نسبة لسيطرته، وإنه بيكون موجود فى الحارة الشعبية، وعارف كل الناس، ويتدخل فى كل القصص وبيحل المشاكل".

وتابع أحمد عبد الله محمود: المسلسل طبعا فيه عصابة، والنمر هو عبارة عن نوع من أنواع الحق، وفيه ناس بتساعده وفيه ناس بتمنعه، وناس بتقف معاه وناس بتقف ضده، والقصة كلها حلوة جدا وهتعجب المشاهدين؛ لأننا كمصريين بنحب الإثارة، ونسأل ايه اللى هيحصل بعد كده.

وأشار الفنان أحمد عبد الله محمود، إلى أن محمد إمام عامل دور جديد ومختلف جدا فى مسلسل "النمر"، والفنان محمد رياض عامل دور شرير، والمسلسل أغلب مشاهده أكشن كتير، وعامل زى أكننا بنعمل سينما بالظبط.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.