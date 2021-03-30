عمرو الليثي يعلن تأجيل إذاعة حلقة الفنانة جومانا مراد لوفاة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قدم الاعلامي دكتور عمرو الليثي العزاء للفنانة جومانا مراد لوفاة ابنتها داعيا الله أن يرحمها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان

وعلى جانب آخر قرر الاعلامي دكتور عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، تأجيل إذاعة حلقة الفنانة جومانا مراد ببرنامج واحد من الناس والتي كان من المقرر إذاعتها السبت المقبل ، لوفاة ابنتها الطفلة الرضيعة «ديانا» ، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين، إثر أزمات صحية، عن عمر ناهز 5 أشهر فقط.، وتقدمت أسرة برنامج واحد من التاس بخالص العزاء

يذكر أن الفنانة جومانا مراد قد تناولت كشف العديد من الأسرار الخاصة والانفرادات وتحدثت عن ابنتها وزوجها وحياتها الخاصة ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة وكان من المقرر اذاعة الحلقة في العاشرة مساء السبت المقبل