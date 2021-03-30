بعد وفاة ابنتها.. هذة قصة جومانة مراد مع الولادة المبكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "ما قيمة الحلم إذا طال الإنتظار.. وضاع العمر" تختصر هذه الجملة معاناة النجمة السورية جومانة مراد مع الإنجاب، فرغم الشهرة والثراء، تمنت جومانة مثل كل نساء الأرض الأمومة، وانتظرت 7 سنوات كاملة، لم يهدأ حماسها ذات يوم، ولم تفقد الأمل ولو لحظة واحدة.

كانت جومانة تبدو متماسكة، ولكنها تعاني من هشاشة في الروح، تتحدث عن الرضا بالمقسوم وبداخلها رجاء كبير، وبعد صبر طويل، استجاب الله لدعواتها، ورزقها بطفل جميل اختارت له اسم "محمد" .



مرت الأيام، وحملت الفنانة السورية للمرة الثانية عام 2019، إلا أن الحمل هذه المرة جاء مصحوبا بمتاعب كثيرة، وطال الفنانة مضاعفات صعبة، ولكن فرحتها بالحمل الثاني جعلتها تتحلى بالصبر والقوة.

وشاءت الظروف أن يتم اختيار جومانة مراد، للمشاركة في مسلسل "خيانة عهد"، ورحبت بهذا العمل لأسباب كثيرة في مقدمتها إنه بطولة النجمة المصرية يسرا، صديقتها المقربة، كما أن شهيتها كانت مفتوحة للعودة بعد غياب 7 سنوات عن الساحة الفنية والأضواء.





أدت جومانة في هذا المسلسل دورا صعبا، سيدة انتهازية تتعاطى المخدرات وتبحث عن الثراء، وهو دور بالغ الصعوبة.

لعبت هذا الدور بمهارة رائعة، لكنها في الوقت نفسه أجهدت نفسها، وتأثر حملها، لا سيما أنها كانت تنتظر توأما، وفجأة تأثرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوص والأشعة بأن المضاعفات التي أصابتها تنذر بالولادة المبكرة.

وبالفعل سافرت جومانة مراد إلى الولايات المتحدة، وكانت هناك مخاوف من أن تلد في الطائرة، ووضعت توأمها "ديانا وعلى" قبل الدخول في الشهر السابع بيومين.

جاء "علي" إلى الدنيا بصحة جيدة،أما "ديانا" ظهر عليها الضعف الشديد، مرت الأيام على أمل أن تتحسن حالتها وتسترد عافيتها.

لكن في 29 مارس،آذار 2021، كتب القدر نهاية الملاك الصغيرة، لترحل عن عالمنا حاملة ابتسامة الملائكة، وتاركة خلفها حزنا لا يحتمل في قلب والدتها جومانة مراد، والتي نقلت لمحبيها مرارة حزنها على رحيل ابنتها قائلة: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا.. يا روح قلب أمك".







