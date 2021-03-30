شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى معزية جومانا مراد فى وفاة ابنتها: ربنا يصبرك ويربط على قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت عدد من النجمات، التعازى للنجمة جومانا مراد لوفاة ابنتها، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

كتبت الفنانة أروى جودة، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء لابنة صديقتى العزيزة جومانا مراد ديانا ربيع بسيسو.. الله يرحمها ويصبر جومانا وربيع ويجعلها شفيعتكم فى الجنة بإذن الله".



أروى جودة تعزى جومانا مراد

وقالت الفنانة بشرى: "أصدقائى الأعزاء أهل الكرم والمحبة والواجب السيدة جومانة مراد وزوجها السيد المحترم ربيع بسيسو قلبى يعتصره الألم لفقدانكم ابنتكم الغالية الطفلة ديانا وأتمنى من الله أن يلهمكما الصبر والسلوان وقوة الإيمان واللهم اجعلها شفيعا لكما يوم القيامة، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هناك كلام يعبر عن مدى الحزن والأسى الذى نشعر به أنا وأسرتى بهذا الخبر الحزين".

بشرى تعزى جومانا مراد

وكتبت النجمة ليلى علوى، قائلة:" ربنا يصبركم و يربط على قلوبكم"، وقالت النجمة هند صبرى:"ياربى الله يرحمها ويصبر قلوبكم صار عندكم ملاك بالجنة"، و كتبت الفنانة آيتن عامر:"الله يصبر قلبك انتى و ابوها و يبارك فى اخوتها و يحميهم".



ليلى علوى تعزى جومانا مراد

كارمن لبس تعزى جومانا مراد

توفيت منذ قليل، ابنة الفنانة جومانا مراد، حيث نشرت صورتها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.