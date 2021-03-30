شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حجاج عبد العظيم "سباك" من منطقة شعبية وشقيق مايان السيد في "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب خالد حجاج عبد العظيم، عن كواليس شخصيته في مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، كما كشف عن دوره في مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال خالد حجاج عبد العظيم، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، دورى في مسلسل "في يوم وليلة" مؤثر جدا، وأنا أجسد دور "رجب سلكة" من منطقة شعبية، وهو شاب يدمن المخدرات ويسرق، ولكن يعتزل كل ذلك بعد ما يهديه ربه، ويصير شخصية خوافة، وماشى جنب الحيط، وهو صاحب الفنان حسنى شتا الذى يجسد دور "عماد فيتو"، ويحاول في المسلسل أن يصطحبنى معه في البحث عن حق البنت التي تم قتلها.

وأضاف، طلبنى المخرج سامح عبد العزيز ورشحنى في دور مهم جدا في مسلسل "حرب أهلية" للنجمة الكبيرة يسرا، وأنا عامل دور "سباك" في منطقة شعبية وشقيق الفنانة مايان السيد وستتوالى الأحداث ونرى ماذا سيفعل هذا السباك، والدور ده انا تعبت فيه جدا وخسيت مخصوص عشانه وشكلى الأساسي متغير تماما.

وعن تعليق البعض بأنه يعمل في مجال الفن بسبب والده، قال الفنان خالد حجاج عبد العظيم، فعلا في ناس كتير بتقولى أنت بتشتغل في الفن عشان والدك وهو واسطتك، فعاوز أقول أنا دارس وخريج معهد العالى للفنون المسرحية، واشتغلت وقمت بإخراج عدة مسرحيات وحصلت على العديد من الجوائز، ووالده أكيد له فضل كبير في حياتى ولكن انا بشتغل بمجهودى.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة كل من: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، خالد حجاج عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.