شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إسلام حافظ: أقدم شخصية جديدة في فيلم "آل هارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إسلام حافظ، تفاصيل دوره في فيلم "آل هارون"، مشيرا إلى أنه يلعب شخصية جديدة تماما لم يقدمها من قبل، لافتا إلى أنه يصور في الفترة الحالية مشاهده في مسلسل أحمس.

وفيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال التي فرضت نفسها على الساحة، التي يجري تصويرها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن

وقال حافظ: "الشخصية اللي بقدمها في الفيلم جديدة عليا، معملتش كاركتر عامل كدا.. شخصية مختلفة خالص عن أي حاجة عملتها قبل كدا.. وده أكتر شيء بيميز الشخصية بالنسبة ليا، لأنها مغرية جدا ليا كممثل، وبعيدة عني كل البعد، وعلشان تقربها ليك بتتعب التعب اللذيذ ده، المجهود اللي يخليك مبسوط وأنت شغال".

وأضاف الفنان الشاب: "فرحان بشركة الإنتاج جدا، فرحان إن فيه منتج جريء قادر في ظل الظروف اللي صناعة السينما عموما بتمر بيها، ويدخل ويعمل فيلم أكشن ويصرف عليه، مبسوط جدا بالتعاون معهم".

وحول حظوظ الفيلم، قال حافظ: "العالم كله عنده مشكلة بسبب كورونا، سواء في صناعة الفن أو القطاعات الأخرى، وأنا لما بدخل في عمل فني بدخل أعمل اللي عليا والباقي على ربنا، نعمل اللي علينا والباقي مش بتاعنا، ونتمنى التوفيق والنجاح، وأنا شخص متفائل بطبعي بعمل اللي عليا والباقي على الله".

وتابع: "لما قابلت شركة الإنتاج وشوفت الورق اطمنت جدا واتحمست للعمل، وأنا حاليا بصور مسلسل أحمس.. تأليف خالد دياب وشرين دياب وإخراج حسين المنباوي.. وعامل مسلسل تاريخي وعامل دور أتمنى يعجب الناس، وعلى مستوى التأليف عندي مسلسل بين السما والأرض هيتعرض في شهر رمضان بطولة نخبة من النجوم.

"آل هارون" يشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبرى، اسلام حافظ، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، يارا نور الدين والفنان حمدي هيكل ومريم البحراوي، وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، ومحمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن.

وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.