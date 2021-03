شكرا لقرائتكم خبر عن ليل ناس أكس يواجه اتهامات بنحت Cellophane لـFKA twigs فى كليبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه نجم الراب الشهير ليل ناس أكس، سلسلة من الاتهامات خلال الساعات القليلة الماضية و تحديدا بعد إطلاق كليبه الجديد " MONTERO (Call Me By Your Name) " ، وجاءت الاتهامات بـ " نحت " ليل ناس أكس عدد من مشاهد كليب " Cellophane " للنجمة العالمية FKA twigs و الذى اطلقته عام 2019 و اخرجه المخرج الشهير أندرو توماس هوانج وهو من صرح بوجود تشابه واضح بين العملين .

وجاء التشابه بظهور النجمين وهم يرقصون " pole-dancing " أو الرقص على العمود بنفس الطريقة ، إضافة الى ظهور ليل ناس أكس بإحدى لقطات الكليب و هو معلق مثلما ظهرت FKA twigs ، بالإضافة الي تشابه عدد آخر من المشاهد .

و ما اثار المزيد من الجدل هو أن ليل ناس أكس استعان بكيلى إيفون و هى نفس مصممة الرقصات التى تعاونت مع fka twigs فى كليبها وهو ما جعل البعض يؤكد أنها لا تمتلك المزيد من الأفكار حتى أنها كررت نفس الفكرة فى كليب ليل ناس أكس الذى أطلق مؤخرا .

يذكر أن ليل ناس أكس قرر إطلاق ألبومه الغنائى الجديد و الذى يحمل اسم " MONTERO " خلال فصل الصيف ، و قد أشار ليل ناس أكس مؤخرا فى مقابلة جديدة مع Zane Lowe على Apple Music أنه من المقرر أن يطلق نسخة " DELUXE " لألبومه الجديد لكن سيكون إطلاق هذه النسخة فى فصل الخريف .



مع مصممه الرقصات (1)