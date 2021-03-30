شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بأكثر من وجه فى دراما رمضان منهم خالد الصاوى وإدوارد ونجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام ويرفع الستار عن موسم دراما رمضان 2021 ، وتبدأ المعركة الدرامية الدسمة، والتى يتنافس فيها عدد كبير من نجوم الصف الأول، حيث يتسم الموسم هذا العام بوجود مسلسلات ضخمة يتواجد فيها عدة نجوم على قدر كبير من الموهبة والتميز، وفى سباق هذا العام يتواجد عدد كبير من الفنانني بوجوه متعددة، حيث يشارك كل منهم فى أكثر من عمل مقرر منافسته بشكل قوى فى الموسم، ومن هؤلاء:

خالد الصاوى

يشارك الفنان خالد الصاوى هذا العام في عملين هما "القاهرة كابول"، إخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، حيث يشارك في بطولته بجانب طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، والمسلسل الآخر هو"اللى مالوش كبير" إخراج محمود فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

سيد رجب

يخوض الفنان سيد رجب سباق دراما رمضان المقبل بعملين، حيث إنه يشارك فى مسلسل"لعبة نيوتن"، تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة منى زكى ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد ومحمد فراج، ويشارك أيضا في مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولى وعبير صبرى.



سيد رجب سيد رجب

محمد فراج

ويظهر الفنان محمد فراج فى دراما رمضان بأكثر من وجه حيث أنه يشارك في ثلاث أعمال درامية دفعة واحدة منها مسلسل "الملك"، قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف و وماجد المصرى وأمينة خليل وصبا مبارك، والعمل الثانى هو مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمروالدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللى كريم ولقاء الخميسى ومصطفى درويش، أما العمل الثالث الذى يشارك فيه فراج، هو مسلسل " لعبة نيوتن "، تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة منى زكى ومحمد ممدوح.

محمد فراج

نجلاء بدر

وتشارك الفنانة نجلاء بدر فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسلين هما "بين السما والأرض" قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل، ومن بطولة هانى سلامة ودرة وأحمد رزق ويسرا اللوزى، ويضم المسلسل 15 حلقة فقط، وتشارك أيضا درة فى عمل درامى أخر وهو "نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر ومحمد جمعة وإدوارد.

نجلاء بدر

إدورد

وفى نفس السياق يتواجد الفنان إدوارد فى عملين دراميين هما "كوفيد 25"، تأليف إنجى علاء، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال، أما العمل الآخر الذى يشارك فيه هو "نسل الأغراب"، تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة أمير كرارة وأحمد السقا.

إدوارد

محمود حافظ

الفنان محمود حافظ يشارك فى أكثر من مسلسل هذا العام حيث يتواجد فى مسلسل "النمر"، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد عادل إمام وهنا الزاهد ومحمد رياض ونيرمين الفقى، والمسلسل الآخر الذى يشارك فيه أيضا هو مسلسل "اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمود فكرى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.