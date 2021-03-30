فيديو.. محمود حميدة: "أبويا كان بيقول بحب الولد محيي ده"وإسماعيل : شكرا على كلمة ولد دي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمود حميدة إن الناس يقولون إن الفنان محيي إسماعيل مجنون، ليرد الأخير "رسمي

وتابع محمود في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الاثنين، ضمن برنامج تكريم محيي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة: "اول ما شفت محيي إسماعيل كان على خشبة المسرح أولا، ثم على الشاشة"، مازحا "هو أكبر مني بحوالي 50 سنة"، ورد محيب "صح والله مقولة صح"

وأضاف محمود حميدة "هو بين الممثلين ملفت للنظر، وفعلا ابويا بيحبه جدا، كان الممثل المفضل له، ولما بدأت ادخل المجال كان يسألني الولد ده حلو انت بتشوفه".وأكد محمود حميدة إنه لا يحب أن يضيف لأسماء الأشخاص المتحققين أي ألقاب، مشددا على أن محيي نوع من الممثلين غير موجود بكثرة في العالم.يُذكر أن المؤتمر شهد حضور المخرج سعيد حامد، الناقد مجدي الطيب، الفنان محمد سلام، السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، وأدار الحوار الكاتب جمال عبدالناصر