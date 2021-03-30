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فيديو.. محيي إسماعيل لمحمود حميدة: "عاوزين نعمل فيلم قبل ما أموت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيمت صباح أمس الإثنين مؤتمر صحفي للفنان الكبير محيي إسماعيل، بمناسبة تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وحضر الندوة النجم محمود حميدة، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، وأدارها الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

ووجه "إسماعيل" خلال الندوة حديثه لحميدة، قائلا: "عايزين نعمل فيلم قبل ما اموت"، ورد عليه حميدة ممازحا إياه "موت انت بيجيبوا الميتين على الشاشة دلوقتي"، ليرد محيي "شكرا للتنوير".

جدير بالذكر أن مؤتمر محيي شهد حضور الفنان محمد سلام، المخرج سعيد حامد، الناقد مجدي الطيب

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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