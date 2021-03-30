هذا ما قاله مدحت العدل بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، بنجاح هيئة قناة السويس في بدء تعويم سفينة البنمية الجانحة، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

ونشر العدل، صورة السفينة بعد تعويمها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نجحت الخبرة المصرية في حل المشكلة العالمية الناتجة عن تعطل الحاوية الضخمة في مجرى قناة السويس الملاحي .. الحمد لله.. يُثبت دائمًا المصريون أنهم أهل للثقة والكفاءة.. شكرًا هيئة قناة السويس وكل العاملين بها".

يذكر أن آخر أعمال مدحت العدل الدرامية مسلسل "لأعلى سعر" في رمضان 2017، بطولة النجوم: نيللي كريم، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد فهمي، سارة سلامة، وأحمد مجدي وغيرهم.

العمل تدور أحداثه حول قصة زواج يبدو ناجحا، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية، وهو من إخراج محمد جمال العدل.