نورهان بـ"الضفائر" و دينا أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دينا

نشرت الراقصة دينا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال أنيقة، و نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"ضفائر" ملونة.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بملابس كلاسيكية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها حاملة في يدها "حمامة"،

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب، مرتدية فستان من اللون الأسود.