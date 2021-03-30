"صادم ومؤلم".. كارول سماحة تُعزي جومانا مراد في وفاة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة كارول سماحة، على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها "ديانا".

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "حبيبتي جومانا خبر صادم ومؤلم، ما بعرف ألاقي كلمة تعزيكي بحجم الحزن اللي بقلبك، بس الله كبير.. ويمكن إرتاحت من شر هذا الزمن اللي عم نعيشه.. كل الحب لك.. الله يحميكي ويخليلك عيلتك".

وكانت الفنانة جومانا مراد، قد أعلنت عن وفاة ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله على كل حال .. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا (ديانا ربيع بسيسو)، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي .. فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا.. لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

جدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد "من بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.