"تحريض رياض الخولي على قتل رمضان".. طرح البرومو الرسمي لمسلسل"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "موسى" البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المنتج تامر مرسي، البرومو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "موسى.. حصرياً على

dmc & dmc Drama ، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله، سينرچي، المتحدة".

وظهر في البرومو تحريض رياض الخولي على قتل (موسى) محمد رمضان أمام أهالي البلد، كما ظهر رمضان وهو يعمل في عدة مهن مختلفة، وأيضًا هروبه للعيش في الجبل، وعلاقة الحب التي تجمع بينه وبين (نجاة) الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم.

العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.