كيت ميدلتون ستصدر قريباً كتاباً خيرياً يوثق تجربة 100 شخص مع الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:37 صباحاً - لا شك بأن نشاط دوقة كامبريديج كيت ميدلتون في ظل جائحة كورونا الأسود يكرس كونها ملكة المملكة المتحدة المستقبلية الأجدر أكثر من أي فرد آخر في العائلة المالكة البريطانية وبالأخص: كاميلا،زوجة ولي العهد الأول للعرش البريطاني الأمير تشارلز.

هذا ما يؤكده معظم الخبراء بالشؤون الملكية ،وكبرى الصحف البريطانية،وأحدث نشاط لدوقة كامبريديج كيت ميدلتون،عملها على إصدار كتاباً توعوياً حول جائحة فيروس كورونا،وكيفية التعاطي معه في عام 2020 المنصرم.

دوقة كامبريديج كيت ميدلتون البالغة من العمر "39 عاماً" ،زوجة الأمير ويليام،ولي العهد الثاني للعرش البريطاني "38 عاماً"،وأم لثلاثة أطفال ، قررت إصدار كتاباً خيرياً توثق فيه بصرياً من خلال 100 صورة لأشخاص تعايشوا مع الحجر الصحي في زمن الكورونا،ومن أجل ذلك استعانت كيت ميدلتون بمساعدة خبراء واختصاصيين من "national portrait gallery" لجمع 100 صورة مؤثرة مأخوذة من كافة أرجاء المملكة المتحدة لتسليط الضوء بعمق على يوميات وخبرات الأشخاص الذين يعيشون بطرقهم الخاصة في الحجر الصحي ،وسيرصد ريع مبيعات الكتاب الخيري الأول من نوعه في المملكة المتحدة إلى مؤسسة "national portrait gallery" التي تقدم برامج تربوية وإجتماعية مهمة للتوعية من خطورة جائحة فيروس كورونا الصحية والنفسية،وفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

الكتاب لن يجعلنا ننسى تحديات الحجر الصحي التي خضناها

كتاب هولد ستايل الخيري يتضمن 100صورة لأشخاص تعايشوا وتأثروا بالحجر الصحي ببريطانيا-الصورة من أنستغرام

وقالت كيت ميدلتون في مقدمة هذا الكتاب الهام الموثق للحجر الصحي في المملكة المتحدة:" الهدف إنشاء إرث دائم لكيفية خوض البلاد في معارك جماعية وفردية من خلال الإغلاق ،والإحتفال والتعرف على كيفية تعامل الأشخاص العاديين وطواقم الرعاية الطبية مع جائحة فيروس كورونا".

وأضافت كيت ميدلتون في مقدمة الكتاب: " في العقود القادمة سنفكر في التحديات التي خضناها، وعندما ننظر إلى الوراء إلى جائحة كوفيد 19 التي واجهناها جميعاً،ونذكر الأحباء الذين فقدناهم،والعزلة الممتدة بيننا وبين عائلاتنا وأصدقائنا،والضغط الواقع على عمالنا الرئيسيين المنوط بهم مكافحة وباء كورونا،سنتذكر أيضاً الإيجابيات،أعمال اللطف الرائعة،والمساعدين الأبطال الذين ظهروا في جميع نواحي الحياة ،وكيف تكيفنا جميعاً مع الوضع الطبيعي الجديد. سوف يساعدنا هذا الكتاب على تذكر الفترة التي قضيناها خلال الحجر والتحديات التي واجهناها والأشخاص الذين فقدناهم والضغوط التي تعرض لها العمال،وأتمنى أن تنقل الصور المئة : المعاناة والخبرات خلال هذه الفترة العصيبة ،وأن تكرم جهود الذين جاهدوا لحماية المحيطين بهم".

وختمت قائلة: " أردت استخدام قوة وفن التصوير الفوتغرافي لإنشاء سجل بصري دائم لما كنا نختبره جميعاً من خلال التقاط صور وقصص الأفراد ،وتوثيق اللحظات المهمة للعائلات والمجتمعات التي عاشتها خلال الوباء".

يشار إلى أن الإعلان عن صدور الكتاب وإتاحته في المكتبات وعبر الإنترنت في 7 مايو-أيار القادم،جاء بمناسبة إحتفالات المملكة المتحدة بالذكرى السنوية الأولى للإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحظي إعلان كيت ميدلتون عن كتابها الفوتغرافي: "هولد ستايل- Hold Still" الذي تتصدر غلافه " طبيبة ترتدي كمامة" في حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" إلى جانب صورة لها تحمل الكاميرا بسعادة على مليون و800 ألف إعجاب على فيديو الكتاب، و720 ألف إعجاب على صورتها خلال يوماً واحداً فقط،وذكرت كيت ميدلتون بنشرها صورة لها مع الكاميرا وعشقها لتصوير أطفالها بنفسها متابعيها بحبها الكبير للتصوير الفوتغرافي،على إشادة وثناء الكثير من متابعيها الذين عبروا بتعليقاتهم الإيجابية المتحمسة عن فخرهم بمشروعها الخيري النبيل،وكتب البعض "إنهم يحبونها جداً".

ومن بين الصور: طفلة ترسم قوس قزح كرمز داعم لهيئة الصحة الوطنية وطواقمها الطبية،وصورة لامرأة عاملة بمستشفى تتناول وجبة سريعة في استراحة قصيرة من مناوبة طويلة شاقة مع مرضى كورونا،وصور أشخاص تأثروا من جائحة فيروس كورونا والحجر الصحي في أرجاء المملكة المتحدة.







