لحظات مرعبة.. “فيديو” لاحتراق سيارة في مصر كانت تقودها امرأة بعكس السير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 12:48 صباحًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو قام بتصويره أحد المواطنين، لفتاة تقود سيارتها بسرعة تصل إلى 170 كيلو، في عكس اتجاه السيارات على على طريق “السويس – العين السخنة” في مصر.

ورصد المواطن سير الفتاة بسيارتها بشكل مخالف وعلق قائلًا: “ده طريق الجلالة، وفي واحدة بنت ماشية عكس العربيات، الطريق سريع، ماشية بسرعة 170 كيلو”، وأشار بالكاميرا نحو عداد سيارته الذي ظهر على سرعة 170 كيلو “العداد أهو 170 كيلو”.

وأضاف: “أنا عاوز أجيب رقم العربية وأصوره بس مش عارف أحصلها الصراحة، في عربية نقل جاية مقابلاها، وبتقلب لها نور وهي ماشية مبتاخدش جنبه حارة”، وخلال حديث مصور المقطع، حصل ما كان متوقعاً، وتم اصطدام السيارة بالشاحنة، مما أدى إلى انفجار سيارة الفتاة، واندلاع حرييق كبير

وظهرت السيارة التي تقودها الفتاة خلال الفيديو أثناء سيرها في عكس الاتجاه، وتفادت الفتاة الاصطدام بسيارتين ثم اصطدمت بسيارة نقل كبيرة، واحترقت سيارتها فور الاصطدام.