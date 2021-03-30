فن ومشاهير

طارق سويد: اشتقتلك خالو

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

طارق سويد

عبّر الممثل اللبناني طارق سويد عن شوقه لابنة شقيقته. ونشر صورة لها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: “اشتقتلك خالو”.

وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين. على صعيد آخر طلب طارق سويد مؤخرا من الطبقة السياسية الإعتراف بفشلهم، كاتبا على حسابه الخاص :”يا خيي ما حدا منكن دخلو بالفساد، خلينا نفترض انو كلكن نضاف و نيتكن كانت طيبة بهل ٣٠ سنة، بس جربتو تلاتين سنة و فشلتو و وصلتو البلد و وصلتونا لهون، مفروض لو عندكن ذرة كرامة و ضمير، اقله تعترفو انكن فشلتو وتستقيلو و تفلو…”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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