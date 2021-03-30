طارق سويد: اشتقتلك خالو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

عبّر الممثل اللبناني طارق سويد عن شوقه لابنة شقيقته. ونشر صورة لها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: “اشتقتلك خالو”.

وقد نالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين. على صعيد آخر طلب طارق سويد مؤخرا من الطبقة السياسية الإعتراف بفشلهم، كاتبا على حسابه الخاص :”يا خيي ما حدا منكن دخلو بالفساد، خلينا نفترض انو كلكن نضاف و نيتكن كانت طيبة بهل ٣٠ سنة، بس جربتو تلاتين سنة و فشلتو و وصلتو البلد و وصلتونا لهون، مفروض لو عندكن ذرة كرامة و ضمير، اقله تعترفو انكن فشلتو وتستقيلو و تفلو…”.