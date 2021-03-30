بالصورة – إطلالة صيفية لميريام فارس تثير الجدل عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة عبر “إنستغرام” بزي البحر.

ورغم أن اللقطة الّتي نشرتها الفنانة ميريام فارس وهي تستمتع بأشعة الشمس على شاطئ البحر لا تُظهر المايوه بشكلٍ واضح لأن الصورة تم التقاطها من الجهة الخلفية إلا أن “مايوه ميريام فارس” شغل الصفحات الفنية وروّاد الإنترنت على حدّ سواء.

في التفاصيل، إختارت الفنانة ميريام فارس إطلالة صيفيّة مع بداية فصل الربيع عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، وبرزت تعليقات ساخرة على الصورة مثل “لا ابداً ما مبيّن شي” و”شايفين اللي انا شايفو؟”.