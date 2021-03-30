مروان خوري يعتذر من ماجدة الرومي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

تقدّم الفنان اللبنانية مروان خوري بالاعتذار من الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. وكشف خوري عن تحضيره لعمل كبير مع الفنانة ماجدة الرومي موضحاً أن هذا العمل سيصدر قريباً.

وقال خوري علماً أنه موجود حالياً في دولة الإمارات: “بعتذر من الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي اللي بحبها كتير وبوجّهلا تحية من هون من دبي”، من دون أن يتّضح سبب الاعتذار”.

وأضاف: “أحضّر للرومي قصيدة مغنّاة للشاعر الكبير نزار قباني وهي مكرّسة لمدينة بيروت”.