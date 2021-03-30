هكذا احتفل النجوم بتعويم السفينة العالقة في قناة السويس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

احتفل عدد من الفنانين بتحريك وتعويم السفينة “إيفر غيفن” التي كانت جانحة في قناة السويس المصرية وتسببت في إغلاق الممر الملاحي الأهم في العالم، خلال الأيام الماضية.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام في تغريدة :” تحيا جمهورية مصر العربية وها قد أبحرت المحروسة”.

وأضافت: “مش غريبة عليكي يا مصر، يا أم الدنيا يا عظيمة، تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس”.

وعلق الفنان اللبناني راغب علامة: “نهنئ أم الدنيا دولة مصر الحبيبة ونهنئ العالم كله بإعادة فتح قناة السويس وتحريك السفينة العالقة”.

أما الفنان المصري يوسف الشريف، فجاء تعليقه بعبارة من كلمتين: “تحيا مصر”.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن “المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية”.

وقالت شركة “إيفر غرين” المشغلة لسفينة الحاويات “إيفر غيفن” إنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها في جنوب قناة السويس.

إيفر غيفن هي ناقلة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغيلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية “إيفر غرين”، بحسب موقع “مارين فيسيل ترافيك” الألماني.

ويقول موقع “فيسيل فايندر” إن السفينة “إيفر غيفن” انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري.

ويقول الموقع إن غاطس السفينة يصل إلى 15.7 مترا، وأنها من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم الانتهاء من بنائها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن.

ويصل طول السفينة إلى 400 مترا وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كلم/ الساعة).

وتملك السفينة شركة “لاستر ماريتايم إس إيه” وشركة “هايجاكي سانجيو كايشا” اليابانيتان، بحسب الموقع.