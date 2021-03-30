شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وبشرى وكارول سماحة يعزون جومانة مراد: يكفيكى أن لك ملاكا فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانة مراد، فى وفاة طفلتها "ديانا"، التى رحلت مساء اليوم، الإثنين، متمنين لها أن يرزقها الله الصبر والسلوان على فقدان ابنتها الغالية.

أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قال عبر حسابه على "إنستجرام": "الصديقة الغالية والأخت العزيزة جومانة مراد، أعلم تماما فى مثل هذا الموقف عجز أى كلام على المواساة، ولكن لا نقول إلا ما يرضى رب العالمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى.. لله ما أخذ.. ربنا يصبر قلبك، ويكفيكى أن لك ملاكا فى الجنة، دعواتى لك ولوالدها بالصبر والاحتساب".



هانى شاكر

وقالت الفنانة بشرى: "أصدقائى الأعزاء أهل الكرم والمحبة والواجب، السيدة جومانة مراد وزوجها السيد المحترم ربيع بسيسو، قلبى يعتصره الألم لفقدانكم ابنتكم الغالية الطفلة ديانا، وأتمنى من الله أن يلهمكم الصبر والسلوان وقوة الإيمان، واللهم اجعلها شفيعا لكما يوم القيامة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هناك كلاما يعبر عن مدى الحزن والأسى الذى نشعر به أنا وأسرتى بهذا الخبر الحزين".



بشرى

فيما نعتها المطربة كارول سماحة، وقالت عبر حسابها على تويتر: "حبيبتى جومانة، خبر صادم ومؤلم، ما بعرف لاقى كلمة تعزيكى بحجم الحزن اللى بقلبك، بس الله كبير، ويمكن ارتاحت من شر هذا الزمن اللى عم نعيشو، كل الحب إلك، الله يحميكى ويخليلك عيلتك".



كارول سماحة

وكانت الفنانة جومانة مراد، قد أعلنت مساء اليوم، وفاة طفلتها ديانا، قائلة عبر حسابها على "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكونى شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكى، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتى بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتى طير من طيور الجنة يا أمى".