شكرا لقرائتكم خبر عن سلافة معمار: استمتعت بالوقوف أمام يحيى الفخرانى فى مسلسل الخواجة عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة السورية سلافة معمار، ضيفة على الإعلامية دينا حويدق في برنامج "its show time"، الذى يذاع على قناة Cbc، وتحدثت عن مشاركتها في الدراما المصرية، والوقوف أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى في مسلسل "الخواجة عبد القادر" الذى عُرض عام 2012.

وقالت سلافة معمار: "أول مشاركة في الدراما المصرية كان مسلسل الخواجة عبد القادر تجربة فخورة بها وبحبها، وبحب شخصية زينب، وعجبنى النص، والعمل كان رائع ولمسنى كتير، وتجربة كبيرة ليا مع النجم يحيى الفخرانى، وهو ممثل حقيقى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبحس براحة شديدة قدامه، واستمتعت كتير وأنا واقفة قدامه، وبحب دائما اختار نص يشبهنى".

وأَضافت سلافة معمار: "اللهجة الصعيدية قريبة من الفصحى واللهجة السورية قريبة من الفصحى، لذلك لما أواجه صعوبة تحدث اللهجة الصعيدية في مسلسل الخواجة عبد القادر، والدراما المصرية عاملة نقلة نوعية رائعة، ومصر هي الأساس للصناعة، وفيها مخرجين رائعين وفنانين موهوبين".

وتابعت: "معايير اختيارى للدور أنه يضيف ليا دائما، ولا أتدخل في عمل المخرج، لكن لو فيه ملاحظة على النص بقولها للمؤلف، وعمل المخرج لا يتدخل فيه أحد".

واستطردت: "لو هقدم سيرة ذاتية هتكون الملكة إليزابيث، قصة حياتها بحبها كتير ونفسى أقدمها جدا، ووالدتى أسست شخصيتى، وربّت عندى الطموح، ودائما تقوينى، وكنت بشوف السعادة في عيون والدى بنجاحى".



دينا حويدق



سلافة معمار