دراما رمضان.. طرح الإعلان الترويجي لمسلسل "ولاد ناس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "سكوير ميديا" الإعلان الترويجي الرسمي للمسلسل المصري "ولاد ناس" والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "ولاد ناس" من تأليف وإخراج هاني كمال، ويضم نخبة من ألمع نجوم التمثيل أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، وخالد عز وآخرين.



ويناقش العمل قضايا متعلقة بعملية التربية والتعليم، وأزمات المدارس الخاصة، ودور الآباء في تنشئة الأطفال، كما يقدم نماذج مختلفة من الأسر المصرية.

ويلقي المسلسل الضوء حول قضية حوادث الأتوبيسات المدرسية، والتي كثرت في السنوات الأخيرة وراح ضحيتها عدد كبير من التلاميذ الأبرياء.

ويجري فريق العمل التصوير والمونتاج على قدم وساق من أجل الانتهاء قبل شهر رمضان تمهيدا لعرضه ضمن السباق الدرامي، والذي يتنافس خلاله 28 مسلسلا مصريا.

ويعرض مسلسل "ولاد ناس" على شاشة عدد من القنوات المصرية أبرزها قنوات "النهار، صدى البلد، القاهرة والناس، المحور"، بالتزامن مع عرضه على منصة "فيو"، كما يعرض على شاشة عدد من القنوات العربية مثل قناة التليفزيون السعودي.



