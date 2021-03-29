وفاة الفنانة الكويتية عبير الخضر متأثرة بإصابتها كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت، مساء الإثنين، الفنانة الكويتية عبير الخضر، بعد مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبير الخضر عبر حسابها على "أنستقرام" قائلة: "وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا.. الله يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته، ادعو لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

وكانت عبير ترقد في مستشفى بدرية الأحمد، وكانت تعاني أيضا من مرض السرطان، وتأتي وفاتها عقب رحيل مواطنها الفنان مشاري البلام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ودخلت الفنانة الراحلة مجال الدراما التلفزيونية عام 2006، من خلال مسلسل "الإمبراطورة" بعد ذلك توالت أعمالها الفنية الناجحة، ومنها "عزف الدموع، جمانة، البيت المائل، موزة ولوزة، شاءت الأقدار، والمقرود".

وقدمت أول أعمالها المسرحية بعنوان "نيولوك" 2005، تعاونت خلالها مع سعاد سلمان، وليد الضاعن، سوزان الفارس، سعود الشويعي، مشاري البلام ويعقوب عبدالله.

ويضم الأرشيف الفني للممثلة الراحلة 30 عملا تلفزيونيا ومسرحيا، وكان مسلسل "البيت الكبير" هو آخر أعمالها الفنية، والذي عرض عام 2016، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص ثري يبحث عن عائلته من خلال رسالة عبر تطبيق "واتس آب".

وسجلت دولة الكويت 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة و1346 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 229550 ومجموع حالات الوفاة بلغ 1298 وبلغ عدد المتعافين 213942 حالة.