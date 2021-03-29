الكوميديا على نتفليكس.. أفضل 6 مسلسلات سيت كوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم صدور كثير من مسلسلات سيت-كوم أمريكية حديثة، لكن أغلبها ينقصه عوامل ضرورية للنجاح منها التناغم بين أبطال العمل.

ولذلك تظل المسلسلات الكوميدية القصيرة القديمة ذات شعبية كبيرة حتى الآن، رغم مرور أعوام طوال على طرحها، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك مسلسل Friends "فريندز".

ويستعرض موقع "تشيت شييت" الأمريكي، أفضل مسلسلات سيت-كوم أجنبية التي تعرض حاليًا على شبكة نتفليكس.



1- The Good Place





مسلسل "المكان الجيد"، بطولة كرستين بيل وتيد دانسون، ويدور في إطار خيالي عن الحياة الأبدية، حيث يتتبع المسلسل إليانور التي تكتشف وجودها في الجنة بالخطأ فتحاول أن تصبح شخصا جيدا يستحق مكانته.



2- New Girl





مسلسل "فتاة جديدة"، بطولة زوي ديشانيل وجيك جونسون، ويدور حول فتاة تنتقل للعيش مع 3 شبان تعرفت عليهم عبر الإنترنت، بعد أن خسرت شقتها في ظروف مؤسفة.

3- Community





مسلسل "كوميونتي"، بطولة أليسون بري وجويل ماكهيل، ويتناول قصة 6 أشخاص يرتادون جامعة "جرينديل" لأهداف مختلفة، إلا أن حلقة دراسية لمادة اللغة الإسبانية تجمعهم سويًا.



4- Schitt’s Creek





مسلسل "شيت كريك"، بطولة يوجين ليفي ودانيال لافي، ويتناول المسلسل قصة عائلة ثرية تجد نفسها على وشك الإفلاس فجأة، فيخططوا للانتقال على بلدة صغيرة وبدء حياة جديدة.



5- One Day at a Time





مسلسل "ون داي أت أتايم"، بطولة جوستينا ماتشادو وريتا مورينو، ومأخوذ عن نسخة صدرت عام 1970 وحققت نجاحًا كبيرًا.

يتناول المسلسل قصة أم وجدة يصارعان للحفاظ على عائلتهم، ويدور المسلسل في إطار كوميدي درامي.

6- Friends

مسلسل "فريندز"، بطولة جينيفر أنيستون وكورتني كوكس، ويتناول مغامرات 6 أصدقاء مختلفين والمواقف الكوميدية التي يقعون فيها.

رغم طرح نتفليكس أعمال مختلفة كل شهر، إلا أن المسلسل الجماهيري يتمكن دومًا من اقتناص مركز ضمن أكثر 10 أعمال مشاهدة على الشبكة.