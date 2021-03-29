غموض حول تصرفات بطلة "جودزيلا ضد كونج" في كواليس الفيلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف زملاء الممثلة الإنجليزية ميلي بوبي براون، بعض من تصرفاتها الغريبة خلال تصوير فيلم الخيال العلمي Godzilla vs Kong (جودزيلا ضد كونج).

وذاع صيت ميلي بروان للمرة الأولى بفضل مشاركتها في مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things (أشياء غريبة)، والذي أهلها للمشاركة في بطولة فيلم Godzilla: King of the Monsters (جودزيلا: ملك الوحوش) عام 2019.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، عدد الممثل جوليان دينيسون وزميله برايان تيري هنري بعض التصرفات الغريبة التي تقوم بها الممثلة في كواليس الجزء الثاني من سلسلة "جودزيلا".





وقال دينيسون، إن ميلي قد تغني فجأة بدون مبرر في كواليس الفيلم، وأحيانًا قد تقوم بتقليد الكلاب.

وأضاف" "لا نعلم السبب ولا نفهم إذا كانت تمر بمرحلة في حياتها تقوم فيها بالنباح مثل الكلاب أم ماذا".





وتابع: "كانت تقوم بالنباح قبل تصوير المشاهد التي تتطلب منها طاقة، فتقف فجأة ثم تنبح وتبدأ التصوير"، واستطرد أنه رأى ممثلين يقومون بتصرفات أغرب من ذلك من قبل".

وقال الممثل بريان تيري هنري: "في بعض الأحيان كانت ميلي تقوم بالغناء بأعلى صوته بين المشاهد كذلك، وتطلب منا الغناء معها" كان الموضوع ممتعًا.

فيلم "جودزيلا ضد كونج"، هو الجزء الثالث من سلسلة الوحش الأسطوري جودزيلا، ومن المتوقع طرحه في 1 ابريل/نيسان، ويتناول اللقاء الملحمي بين الوحش الخارق جودزيلا وصديق البشر كينج كونج..



