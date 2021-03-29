شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تطرح برومو مسلسل "موسى" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل على حسابه بموقع "فيس بوك"، معلناً عن عرضه حصرياً علن قناة DMC.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



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