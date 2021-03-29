شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون التعازى لـ جومانا مراد فى وفاة ابنتها: "ربنا يصبر قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من نجوم الفن، التعازى للنجمة جومانا مراد لوفاة ابنتها، حيث كتبت الفنانة كندة علوش: "يا حبيبتي.. يا حبيبتي الله يرحمها ويصبر قلبك ويعوضك ويخليلك ولادك ويحميهم".

وكتبت الفنانة درة: "الله يرحمها يا حبيبة قلبي ويصبر قلبك انتي وربيع.. هي شفيعتكم في الجنّة ملاك جميل يا حبيبتي"، وكتب لها الفنان أحمد رزق: "ربنا يرحمها ويجعلها شفيعكم يوم القيامة ويصبركم".



كندة علوش و درة تعزيان جومانا مراد



أحمد رزق يعزى جومانا مراد

وكتبت الفنانة روجينا، قائلة: "البقاء لله ولاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبر قلبك ياحبيبتى وقلب ربيع"، فيما قالت الفنانة نور: "الله يرحمها الله يرحمها و يصبر قلبك".



روجينا و نور تعزيان جومانا مراد

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين: "حبيبتي قلبي عندك الله يصبركم شيء حقيقي صعب ربنا يقويكي ويجعل هذا الابتلاء في ميزان حسناتك إن شاء الله ملاك انتقلت إلى رحمة ربها تكون شفيعة لكم يوم القيامة الله يصبرك ويربط على قلبك".



رانيا محمود ياسين تعزى جومانا مراد

وتوفيت منذ قليل، ابنة الفنانة جومانا مراد، حيث نشرت صورتها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.