"رايحة لبنتي اتأخرت عليها".. هذا ما قالته نهال عنبر عن ابنة جومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، تفاصيل جديدة عن ابنة جومانا مراد، ومدى ارتباط الفنانة بابنتها الصغرى التي رحلت عن عالمنا، مساء الإثنين.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها لا تعلم السبب وراء وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد.

وأضافت: "جومانا مراد كانت دايمًا مشغولة ببنتها الصغيرة حتى وهي في التصوير، وكانت دايما بتقول يلا عشان رايحة لبنتي اتأخرت عليها .. رحيل ابنتها أمر صعب جدا عليها وزمانها منهارة عليها أوي، ربنا يصبرها، ويرحم ابنتها وتكون شفيعة لها هي ووالدها".

وكانت الفنانة جومانا مراد، قد أعلنت عن وفاة ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله على كل حال .. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا (ديانا ربيع بسيسو)، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي .. فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا.. لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

جدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد "من بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.