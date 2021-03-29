بعد تكريمها بالأقصر..نبيلة عبيد لنادية الجندي: "تستاهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، التهنئة للفنانة الكبيرة نادية الجندي، على تكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة هذا العام.

ونشرت نبيلة، صورة لنادية خلال تكريمها بالمهرجان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبارك للصديقة الفنانة الكبيرة نادية الجندي تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. تستاهلي التكريم والتقدير دائمًا على مشوارك السينمائي الطويل و الحافل بكل النجاحات.. ألف مبروك".

وكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة التي تقام تحت شعار ١٠ سنوات من الخيال هذا العام، الفنانة نادية الجندي.

وعقب تكريمها، قالت نادية الجندي، إنها فخورة بتكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤكدة: "أي مهرجان يدعم الفن والسينما يضيف للصناعة بدون شك، ويعكس مدى فن وثقافة وتاريخ مصر في الصناعة السينمائية، ومهرجان السينما الأفريقية يدعم علاقتنا بدول القارة بهدف التقارب بين الشعوب ويثري الحالة الفنية والثقافية والسياحية في مصر ولهذا السبب تحمست لقبول تكريمي بهذا المهرجان، لطبيعته وتكوينه والمكان الذي يقام فيه وأعتبره فخر لبلدنا، وأتمنى أن يمر على خير في ظل ظروف جائحة كورونا الصعبة".

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة مُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي، وتحمل اسم مديحة يسري، وشعارها 10 سنوات من الخيال، وتشهد تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، رغم غيابهما بسبب ظروفهما الصحية، وتكريم الفنان سمير صبري والفنان محيي إسماعيل والفنانة نادية الجندي.