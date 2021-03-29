بعد وفاة ابنتها.. نجوم الفن يقدمون العزاء لجومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها "ديانا" التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الاثنين، وهو ما أعلنته جومانا عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله على كل حال .. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا (ديانا ربيع بسيسو)، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكِ، فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد إنتِ بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا.. لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وإنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".

ونرصد لكم تعازي الفنانين لصديقتهم جومانا مراد في وفاة ابنتها، في التقرير التالي:

كندة علوش

كتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على إنستجرام: "يا حبيبتي.. يا حبيبتي، الله يرحمها ويصبر قلبك ويعوضك ويخليلك ولادك ويحميهم".

روجينا

الفنانة روجينا كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يصبر قلبك يا حبيبتى وقلب ربيع".

درة

كتبت الفنانة درة زروق، عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحمها يا حبيبة قلبي، ويصبّر قلبك إنتِ وربيع.. هي شفيعتكم في الجنّة.. ملاك جميل يا حبيبتي".

نور

الفنانة نور اللبنانية كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحمها.. الله يرحمها، ويصبر قلبك".

أحمد رزق

كتب الفنان أحمد رزق، عبر حسابه على إنستجرام: "ربنا يرحمها ويجعلها شفيعكم يوم القيامة، ويصبركم".

سوزان نجم الدين

الفنانة سوزان نجم الدين كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "يا حبيبة قلبي العمر لكن إن شاء الله والله يرحمها.. أكيد عصفورة وشفيعة لكن بالجنة يا عمري.. الله يصبركن".

شمس

كتبت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها على إنستجرام: "عظم الله أجركم.. الله يصبركم ويقويكم.. شفيعة لكم بإذن الله.. آخر الأحزان".

رانيا محمود ياسين

كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على إنستجرام: "حبيبتي.. قلبي عندك، الله يصبركم، شيء حقيقي صعب.. ربنا يقويكِ ويجعل هذا الإبتلاء في ميزان حسناتكِ إن شاء الله.. ملاك انتقلت إلى رحمة ربها تكون شفيعة لكم يوم القيامة.. الله يصبرك ويربط على قلبك".

جدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد "من بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور وقمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.