وفاة ابنة جومانا مراد: "فراقك صعب ومؤلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو.

ونشرت جومانا صورة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت؛ " الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت إلى رحمه الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخره وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكِ، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".

وتابعت: "يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد "من بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور وقمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.