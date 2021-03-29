ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة جديدة من كواليس "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ياسمين على الصورة : "غزل، اللي مالوش كبير".

أخر أعمال ياسمين عبد العزيز ، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلب، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.