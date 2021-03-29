الموت يُفجع الفنانة جومانة مراد في ابنتها: “فراقك صعب ومؤلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة السورية جومانة مراد وفاة ابنتها ديانا عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، مساء الإثنين دون أن تكشف التفاصيل عن سبب وفاتها.

وكتبت مراد: “الحمدلله على كل حال. الله ما اعطى والله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسبسو، إنشاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنه يا روح قلب امك وابوكي”.

وأضافت الفنانة السورية: “فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير.يااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي”.

وتلقت الفنانة جومانة مراد التعازي من متابعيها، كما تلقت التعازي من زملائها الفنانين ومنهم النجم باسم ياخور والنجمة كارمن لبس.