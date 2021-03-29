فاليري أبو شقرا تُعلن حملها عبر مقطع فيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: زفّت الممثلة فاليري أبو شقرا خبراً ساراً لجمهورها، معلنة عن حملها من خلال فيديو نشرته في حسابها عبر “إنستغرام”.

وتقصّدت أبو شقرا ارتداء فستان أسود اللون، كي لا تكشف عن المفاجأة التي يبدو أنه آن أوان الكشف عنها، إذ اختارت الزاوية التي التقطت فيها صورتها في بداية الفيديو من دون أن تظهر علامات الحمل، لتكشف بعدها عن بطنها المنتفخ، والذي كشف عن مراحل حملها المتقدّم.

بابتسامتها الناعمة، كشفت أبو شقرا عن خبر سار بعيداً من حياتها المهنية التي شهدت حضوراً لافتاً، لا سيّما بعد مشاركتها إلى جانب الممثل قصي خولي في مسلسل “لا حكم عليه” الذي عرض على منصة “شاهد VIP”.

يذكر أنّ أبو شقرا تزوّجت من رجل الأعمال زياد عمّار الصيف الماضي في حفل وصف بالأسطوري، إذ خطفت إطلالتها بالأبيض الأنظار وحازت تفاصيل احتفالها بمراسم زواجها متابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.