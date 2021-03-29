حبيب ليدي غاغا يهديها “كل زهور روما” في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: غُمرت المغنية الأميركية ليدي غاغا بالحب في يوم ميلادها الخامس والثلاثين وكان المسؤول عن هذا حبيبها مايكل بولانسكي (37 عاماً) المقيم في الولايات المتحدة أثناء تواجدها في إيطاليا لتصوير فيلمها الجديد House of Gucci.

وشاركت ليدي غاغا عبر حسابها في “إنستغرام” صورة لباقة زهور بيضاء ضخمة مُنسَّقة في سلة قش كبيرة، وعلَّفت: “عندما يرسل لك حبيبك كل زهور روما بمناسبة عيد ميلادك أحبك يا عزيزي وأنا متشوّقة للعودة إلى المنزل لأكون معك ومع كلابنا، فهذا كل ما أحتاجه”.

وتواعد ليدي غاغا المستثمر التكنولوجي منذ أكثر من عام، وأعلنا عن علاقتهما في شباط (فبراير) 2020، عندما شاركت الأخيرة صورة لهما على متن يخت في فلوريدا. وظهرا مؤخراً معاً في حفل تنصيب الرئيس الأميركي في واشنطن في كانون الثاني (يناير) حيث تشاركا قبلة عبر أقنعة الوجه.