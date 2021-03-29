نسليهان أتاغول تتلقّى علاجها في بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وضعت الصحافية التركية بيرسين حدّاً للأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية بعد انسحاب الممثلة التركية نسليهان أتاغول من مسلسل “ابنة السفير”.

وكشفت بيرسين عن أن نسليهان أتاغول تعاقدت على بطولة فيلم عالمي مع بينيلوبي كروز، وأوضحت بيرسين أنّ نسليهان المصابة بمتلازمة الأمعاء المتسربة، سافرت إلى إنكلترا لعرض نتائج الفحوص على الأطباء هناك.

كما أشارت الصحافية التركية إلى أنّ نسليهان بدأت العلاج، إذ تخضع لنظام غذائي خاص وأصبحت لا تأكل سوى وجبات الطعام المنزلية، مضيفة أنّها تفضّل حالياً أخذ قسط من الراحة، ولم تتّفق على أي مشروع جديد سواء أكان عالمياً أو محلياً، نافية بذلك الأخبار المتداولة حول عمل جديد يجمع نسليهان مع شاتاي اولسوي.